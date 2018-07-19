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10:28   19 Июля 2018
Россия

Минобороны начало испытания подводных беспилотников «Посейдон»

Минобороны начало испытания подводных беспилотников «Посейдон»

Оборонное ведомство хочет проверить динамические характеристики аппарата, запустив его в реальных условиях, а также проверив параметры движения беспилотника на маршруте в автономном режиме.

Океанская многоцелевая система «Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Впервые о создании такого в России рассказал президент страны Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он уточнил, что беспилотники могут оснащаться обычными и ядерными боеприпасами. Их наделят способностью уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.

К настоящему времени комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата подошла к концу. Предприятия промышленности проверили совместной работы и надежности всех систем и конструкций «Посейдона».

В Минобороны рассказали, что аппарат способен бороться с авианосцами противника и поражать береговые объекты на межконтинентальной дальности. Более того, и это главное его преимущество над другим оружием, он практически неуязвим от средств противодействия противника.

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Автор: Юлия Халус
#россия #армия #минобороны #оружие #посейдон
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