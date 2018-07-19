Идет подготовка к испытаниям новейшей крылатой ракеты «Буревестник»

Об этом рассказали в оборонном ведомстве.

Новая крылатая ракета «Буревестник» оснащена ядерным двигателем и может летать на неограниченную дальность. Сейчас проводятся ее наземные испытания, ведется подготовка к летным. Специалисты работают над составными частями ракеты. Все происходит в установленные сроки.

Кроме того, эксперты разрабатывают специальные технические средства подготовки и непосредственно пуска ракеты. Совершенствуются процессы изготовления, сборки и испытаний «Буревестника».

В Минобороны напомнили, что малозаметная ракета практически с неограниченной дальностью, несущая ядерную боевую часть, является неуязвимой для систем ПРО и ПВО.