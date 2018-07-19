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9:50   19 Июля 2018
Россия

СМИ: Москва готовит масштабные санкции против Киева

СМИ: Москва готовит масштабные санкции против Киева

Разработкой занимается правительство России, пишет издание «Коммерсантъ».

Планируется, что санкции введут против нескольких сотен юридических и физических лиц на Украине. Под ограничения могут попасть крупные предприниматели, чиновники и политики. Москва заблокирует их активы на территории России.

Источник издания заявил, что за составления перечня ответственны Минэкономики, Минпромторг и Минфин. Ограничения могут ввести в качестве зеркального ответа российской стороны на действия Украины. Киев ранее вводил санкции в отношении 1748 физлиц и 756 юрлиц из России.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #политика #весь мир #санкции против украины
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