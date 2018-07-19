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10:55   19 Июля 2018
Россия

Сенатор об антиукраинских мерах: Россия не вводит санкции, как США, просто почесав голову

Сенатор об антиукраинских мерах: Россия не вводит санкции, как США, просто почесав голову

СМИ сообщают, что правительство РФ готовит ограничительные меры в отношении сотен физических и юридических лиц Украины.

Россия всегда вводит ограничительные меры продуманно и обоснованно, не по сценарию США. Таким образом первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал готовящиеся санкции в отношении Украины.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в правительстве РФ сообщало, что под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц. К 1 августа Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин должны представить предложения по запрету на ввоз украинских товаров.Это должно стать частью концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на отечественную экономику.Также в санкционный список могут включить украинских  бизнесменов и чиновников. В частности, их активы в России могут быть заблокированы. 

Сенатор об антиукраинских мерах: Россия не вводит санкции, как США, просто почесав голову

Владимир Джабаров в комментарии ИА «Политика сегодня» сообщил, что пока не слышал о готовящихся решениях, но подчеркнул, что Россия всегда предпринимает подобные шаги в качестве ответных мер. 

«Мы не всегда сразу отвечаем. Иногда проходит какое-то время, поэтому может показаться, что это какое-то одностороннее решение. Но это ответные меры. Не помню случая, когда мы действовали как американцы: почесав голову, вдруг вводили санкции по каким-то им одним известным критериям. Россия принимает всегда своевременные меры, для которых есть серьезные основания», — заверил сенатор.

Санкционный список Украины в отношении России составлен давно и постоянно расширяется. На сегодня в нем — 1748 физических и 756 юридических лиц. В том числе депутаты Госдумы, члены Совет Федерации, представители силовых структур, сотрудники администрации президента, дипломаты, судьи, крупные бизнесмены, известные деятели культуры и науки, журналисты. В конце июня этого года президент Украины Петр Порошенко расширил список, внеся в него представителей семи российских политических партий, а также сотрудников Центризбиркома.  

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Автор: Мария Владимирова
#россия #украина #санкции #политика #владимир джабаров
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