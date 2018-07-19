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9:51   19 Июля 2018
Россия

Россиян могут разрешить увольнять за утрату доверия

Россиян могут разрешить увольнять за утрату доверия

Глава департамента госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак сообщил, что ведомство рассмотрит возможность внесения поправок в Трудовой кодекс. Новое основание для увольнения работника будет звучать — в связи с утратой доверия.

Баснак пояснил, что увольнять в связи с утратой доверия сейчас могут исключительно госслужащих. В законе прописаны все причины утраты доверия — это нарушение налагаемых запретов, непредставление информации о доходах и расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.

Российские бизнесмены обратились в Минтруд с просьбой распространить это правило в том числе на коммерческие компании. 

Баснак добавил, что вопрос в министерстве обсуждается.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #бизнес #общество #утрата доверия #минтруд
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