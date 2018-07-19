Пенсионная реформа: а если отбросить эмоции

Сегодня Госдума России должна проголосовать в первом чтении за пенсионную реформу. Вопрос уже давно стал настолько политизированным, что постепенно факты в СМИ заменились фейками и это привело ко вполне ожидаемому результату.

Общество взбудоражено и все более негативно оценивает работу власти. Я же предлагаю вернуть все обратно и трезво взглянуть на вещи, без эмоций.

Откуда у нас пенсионеры

Один из самых главных «аргументов» тех, кто предлагает пенсионный возраст не повышать, следующий: в России и так люди практически не доживают до пенсии, а если доживают, то живут в «пенсионном раю» много меньше своих, например, европейских «коллег».

В качестве «доказательств» приводится статистика ожидаемой продолжительности жизни, по которой якобы в среднем российский мужчина после выхода на пенсию проживает всего шесть лет. А после повышения пенсионного возраста до 65 лет они могут якобы позабыть о своей благополучной пенсионной старости, которой будут наслаждаться «в среднем» год.

Так и хочется спросить этих «экспертов», а что в России в 30-е пенсионеров не было? Почему я так спросил? Все просто. На рубеже 1920-30-хх годов, когда в СССР проводилась первая «пенсионная реформа» и когда и был установлен срок выхода на пенсию для мужчин 60 лет, а для женщин 55 лет, средняя продолжительность жизни для «сильного пола» составляла (в 1929 году) 33,7 лет, а для «слабого пола» 38,2 года. То есть, если следовать логике подобного рода «экспертов», а вернее популистов, то в 1929 году в России людей старше 40 лет вообще не должно было быть (!!!). Ужас, просто.

Не лезьте в комоды и не ищите фотографий своих предков. Их не могло быть, потому, что так сказали современные критикующие власть «эксперты», а они то лучше знают. Неправда ли?

То есть на этом очень показательном примере видно, что нашим мнением манипулируют, причем осознанно и с дальним прицелом. О том, кто и зачем это делает поговорим ниже, а пока еще несколько очень показательных и интересных фактов российской пенсионной действительности.

Россия — европейский «лидер»

Нет, не сегодня, конечно, но в будущем. Если ничего не менять, то Россия уже очень скоро станет настоящим европейским лидером по такому очень важному для пенсионной проблематики параметру, как «возраст дожития». То есть сколько лет в среднем живет российский гражданин, после выхода на пенсию.

Вот так выглядит эта статистика на сегодня. Очень интересный график, между прочим, который объясняет многое, в том числе и необходимость пенсионной реформы:

Что мы видим. С начала 2000 в России удалось переломить ситуацию и резко увеличить «доживаемость» собственных граждан.

То есть теперь понятно, почему в России, в которой якобы по словам оппонентов пенсионной реформы, после выхода на пенсию люди практически не живут, целых 43 миллиона пенсионеров. Почти треть населения. И далее будет больше, так как жизнь в России реально улучшается и люди будут жить дольше.

А если мы вспомним, что именно в эти годы пенсионерам начали резко повышать пенсии, то объяснить почему бюджет пенсионного фонда на фоне сокращения числа работников, платящих пенсионные взносы, получил пробоину в три триллиона рублей, очень просто. И это еще в по-настоящему в трудоспособный возраст не вошло поколение демографической ямы 90-х (оно пока учится и пытается делать первые шаги в жизни). А значит, ситуация будет только ухудшаться и ее не спасут иностранные рабочие (хотя и они вносят в сглаживание проблемы свой посильный вклад).

Кстати, оппоненты реформы и тут доходят до открытой подтасовки фактов. Если им верить, то на сегодня в Пенсионном фонде должен быть профицит, а правительство просто триллионами разворовывает наши с вами деньги (знакомая аргументация, согласитесь). Правда, если в «формулу» подставить реальные цифры, а не притянутые за уши, то все становится на свои места (в данном случае вместо 76 миллионов занятых, якобы платящих пенсионные взносы на общих основаниях, надо просто подставить 44,5 миллионов, учесть поправку на льготников и учесть еще множество факторов, которыми никто из критикующих себя не утруждает, и все сразу встанет на свои места).

Итак, мы видим, что все те, кто рдеют за счастье россиян используют в качестве аргументов ложь. А затем, правильно ее подав. Пытаются вызвать у нас нужную им эмоцию.

В поисках выхода

И таких «экспертов» на сегодня в России вдруг завелось огромное количество. Нет, я не считаю, что предлагаемая российским правительством реформа идеальна. Можно было бы заставить подтянуть пояса обеспеченным гражданам (кардинально бы это ничего не поменяло, но сгладило бы накал страстей). Также обязательно надо усилить борьбу с черными зарплатами и скрытой занятостью.

А можно вдвое увеличить пенсионные взносы и пустить под откос экономику. Тоже, кстати, вариант. Или перестать индексировать пенсии и создавать условия, чтобы старики жили долго. И проблема также очень быстро сойдет на нет.

Как видим, резервы есть и выбор инструментария решения проблемы велик. Некоторый хороши, а другие не очень. Это вопрос дискуссионный. Но и говорить, что повышение пенсионного возраста, суть ограбление россиян (а такой лозунг сейчас очень популярен), это уже пример безответственного политиканства. Как раз если ничего не делать, то это будет обозначать ограбление будущих поколений россиян, либо тех, кто уже родился, но еще молод.

И будь правительство России безответственным и живущим одним днем, оно бы не стало драконить население такой непопулярной реформой. Газа и нефти в России еще много и лет на 20 точно хватит. И можно было все это время спокойно проедать сверхдоходы от добычи углеводородов и радоваться беззаботной и счастливой жизни своих сограждан. А потом… а разве «временщики» (как любят говорить критики о власти) думают «о потом»? Как оказывается, эти думают. Тогда вопрос к тем, кто их обвиняет: а вы думаете «о потом»? Судя по всему нет. Вы думаете только «о сегодня». Но тогда кто вы?

И напоследок, как и обещал пару слов, кому это выгодно. Как вы уже увидели, основная масса доказательной базы оппонентов реформы основана на откровенном вымысле и подтасовках. А еще очень хорошо управляемых эмоциях.

Хотя нет, не буду ничего говорить. Думаю, вы и сами догадались, кто поступает подобным образом. Благо примеров сегодня такой деятельности, в том числе и на постсоветском пространстве, предостаточно. Чего только стоят 10 тысяч долларов для каждого из задержанных «навальнят» и рассказчики сказок о том, что бедных и несчастных украинцев объедают злые русские на протяжении уже многих десятков лет. Источники тут везде одни, как и методы.

Кстати, чем бы не окончилась пенсионная реформа, наши заокеанские оппоненты в любом случае будут в профите. Если власть не прогнется, созданный информационной волной негатив останется, и обязательно аукнется в будущем. А если власть прогнется, то уже лет через 20 завалить Россию экономически будет много проще.

В общем думайте, уважаемые читатели. Можно ли верить в благие намерения тех, у кого вся «доказательная» база основана на лжи. И еще несколько слов тем, кто пишет на эту тему. Проще всего быть в мейнстриме и писать то, что нравится обманутой толпе. Труднее искать настоящий выход из ситуации. А найти его нужно, несмотря ни на что.

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