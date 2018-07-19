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 Гиперзвуковые боевые блоки «Авангард» поступили в серийное производство

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9:15   19 Июля 2018
Россия

 Гиперзвуковые боевые блоки «Авангард» поступили в серийное производство

 Гиперзвуковые боевые блоки «Авангард» поступили в серийное производство

Об этом сообщило оборонное ведомство России.

В Минобороны рассказали, что комплекс «Авангард» оснащен новым планирующим крылатым боевым блоком. Теперь началось его серийное производство.

Полет крылатого блока может проходить на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. В то же время обычная межконтинентальная баллистическая ракета способна лететь к цели исключительно по баллистической траектории. Кроме того, комплекс может маневрировать и обходить ПРО.

Скорость, которую может развить «Авангард», превосходит скорость звука в 20 раз.

На данный момент объекты инфраструктуры готовят для эксплуатации «Авангарда», идет проверка боевых и эксплуатационных характеристик.

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Автор: Виктория Разумовская
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