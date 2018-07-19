Испытания ракеты «Сармат» прошли успешно

Об этом рассказал председатель военно-научного комитета РВСН Артем Вяткин. Теперь началась подготовка к летным испытаниям.

Вяткин отметил, что одной из ключевых задач по развитию наземных стратегических ядерных сил является создание и развертывание ракетного комплекса «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой.

Он подчеркнул, что успешно прошли бросковые испытания, в ходе которых удалось выполнить более 50 поставленных задач. Все это помогло убедиться в надежности установки, а также в правильности принятых конструктивных решений. Кроме того, удалось отработать процесс подготовки ракеты к пуску.

По окончании бросковых испытаний планируется перейти к летным испытаниям «Сармата». Вяткин подчеркнул, что все делается в сроки.