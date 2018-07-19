Мы в соц.сетях:
 Гиперзвуковые боевые блоки «Авангард» поступили в серийное производство

 Гиперзвуковые боевые блоки «Авангард» поступили в серийное производство

 Испытания ракеты «Сармат» прошли успешно

Испытания ракеты «Сармат» прошли успешно
Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам
Израиль принял закон о еврейском характере государства

Израиль принял закон о еврейском характере государства

 Французская компания представила проект гибрида самолета и поезда

Французская компания представила проект гибрида самолета и поезда
 Гиперзвуковые боевые блоки «Авангард» поступили в серийное производство

 Гиперзвуковые боевые блоки «Авангард» поступили в серийное производство

 Испытания ракеты «Сармат» прошли успешно

Испытания ракеты «Сармат» прошли успешно
Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам
Израиль принял закон о еврейском характере государства

Израиль принял закон о еврейском характере государства

 Французская компания представила проект гибрида самолета и поезда

Французская компания представила проект гибрида самолета и поезда
8:58   19 Июля 2018
Россия

Испытания ракеты «Сармат» прошли успешно

Испытания ракеты «Сармат» прошли успешно

Об этом рассказал председатель военно-научного комитета РВСН Артем Вяткин. Теперь началась подготовка к летным испытаниям.

Вяткин отметил, что одной из ключевых задач по развитию наземных стратегических ядерных сил является создание и развертывание ракетного комплекса «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой.

Испытания ракеты «Сармат» прошли успешно

Он подчеркнул, что успешно прошли бросковые испытания, в ходе которых удалось выполнить более 50 поставленных задач. Все это помогло убедиться в надежности установки, а также в правильности принятых конструктивных решений. Кроме того, удалось отработать процесс подготовки ракеты к пуску.

По окончании бросковых испытаний планируется перейти к летным испытаниям «Сармата». Вяткин подчеркнул, что все делается в сроки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #вооружение #общество #армия и опк #сармат
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...