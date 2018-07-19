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8:37   19 Июля 2018
Россия

Рэпера Гуфа могут наказать за рекламу онлайн-казино

Рэпера Гуфа могут наказать за рекламу онлайн-казино

Молодежный парламент при Госдуме направил ФАС обращение, в котором просит привлечь к административной ответственности рэпера Гуфа (Алексей Долматов) за нарушение закона «О рекламе».

«Парламентская газета» пишет, что, по словам председателя палаты Марии Воропаевой, многие пользователи жалуются на рекламу онлайн-казино, в которой снялся Гуф. При этом стоит отметить, что работа онлайн-казино в России запрещена. В свою очередь, закон «О рекламе» не позволяет рекламировать нелегальные услуги.

В Молодежном парламенте нашли нарушения сразу нескольких статей закона. По этой причине молодые законодатели призвали ФАС как можно быстрее устранить выявленные нарушения, а также привлечь рэпера Гуфа к административной ответственности.

Ранее Молодежная общественная палата разработала проект закона, который позволит блокировать рекламу онлайн-казино до судебного разбирательства. Для этого надо будет обратиться в Роскомнадзор.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #гуф #азартные игры #молодежный парламент #онлайн-казино
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