Рэпера Гуфа могут наказать за рекламу онлайн-казино

Молодежный парламент при Госдуме направил ФАС обращение, в котором просит привлечь к административной ответственности рэпера Гуфа (Алексей Долматов) за нарушение закона «О рекламе».

«Парламентская газета» пишет, что, по словам председателя палаты Марии Воропаевой, многие пользователи жалуются на рекламу онлайн-казино, в которой снялся Гуф. При этом стоит отметить, что работа онлайн-казино в России запрещена. В свою очередь, закон «О рекламе» не позволяет рекламировать нелегальные услуги.

В Молодежном парламенте нашли нарушения сразу нескольких статей закона. По этой причине молодые законодатели призвали ФАС как можно быстрее устранить выявленные нарушения, а также привлечь рэпера Гуфа к административной ответственности.

Ранее Молодежная общественная палата разработала проект закона, который позволит блокировать рекламу онлайн-казино до судебного разбирательства. Для этого надо будет обратиться в Роскомнадзор.