Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

По словам главы Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, под столицей Украины назревает серьезная экологическая катастрофа из-за мусора.

Все дело в Подгорцевском полигоне твердых бытовых отходов, который работает уже более 30 лет, пишет «Обозреватель». За эти годы на свалке накопилось более десяти миллионов тонн мусора. Высота всей этой массы превышает 90 метров, а это почти 27-этажный дом. Полигон занимает площадь 63,7 гектара.

Борейко опасается, что дождь, который просачивается через мусор, попадает в подземные воды и отравляет их. В воде превышается содержание кислот, микробов, различных нефтепродуктов, тяжелых металлов.

Киевский горсовет в 2016 году признал, что на полигоне вскоре может действительно возникнуть ЧС. В связи с этим свалку решили закрыть с октября 2018 года. Экологи настаивают, чтобы власти создали новый полигон, который будет соответствовать природоохранному законодательству. Еще один вариант — открыть завод по переработке отходов. Однако пока что Киев проблему решать не пытается.