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7:55   19 Июля 2018
Россия

В Ленинградском зоопарке из-за жаркой погоды зверей кормят ледяными тортами

В Ленинградском зоопарке из-за жаркой погоды зверей кормят ледяными тортами

Обитателей Ленинградского зоопарка перевели на овощную и фруктовую диету, сообщает пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

Животным дают большее количество воды. Для них также готовят ледяные торты из замороженных с водой фруктов или овощей.

Комитет отмечает, что обитатели зоопарка чувствуют себя хорошо. Во многих вольерах установлены водопады и бассейны, а у животных есть возможность спрятаться в укрытиях.

Специалисты считают, что данных мер достаточно для того, чтобы животные могли справиться с жарой. Дополнительные меры на данный момент не требуются.

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Автор: Олег Королев
#петербург #жара #зоопарк
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