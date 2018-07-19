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7:42   19 Июля 2018
Россия

Содержание кольцевой дороги вокруг Петербурга обойдется в девять миллиардов

Содержание кольцевой дороги вокруг Петербурга обойдется в девять миллиардов

Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга отмоют за девять миллиардов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион на содержание дороги проводит Упрдор «Северо-Запад».

Согласно требованиям документации, выигравшая конкурс компания должна будет не только убирать дороги, но и организовывать временные ограничения, эвакуировать попавшие в дорожные аварии машины и ликвидировать незаконные съезды с КАД.

Максимальная стоимость контракта составляет 9,18 миллиардов рублей. Соглашение будет действовать четыре с половиной года, с января 2019.

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Автор: Олег Королев
#петербург #кад
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