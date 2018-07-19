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 Путин назвал концертный зал в «Зарядье» лучшим в Европе

Путин назвал концертный зал в «Зарядье» лучшим в Европе
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

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7:20   19 Июля 2018
Россия

Путин назвал концертный зал в «Зарядье» лучшим в Европе

Путин назвал концертный зал в «Зарядье» лучшим в Европе

Российский лидер Владимир Путин во время Московского урбанистического форума - 2018 отметил достижения и урбанистические решения парка «Зарядье».

Путин отметил, что форум проходит в парке, где собраны самые передовые достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства. Он отметил, что в это число входит концертный зал, который можно назвать одним из лучших в Европе.

Также Путин отметил закономерность организации форума в столице. По его словам, Москва на сегодняшний момент является огромной площадкой для творчества и воплощения архитектурных замыслов.

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Автор: Олег Королев
#путин #зарядье #москвасейчас
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