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Израиль принял закон о еврейском характере государства

Израиль принял закон о еврейском характере государства

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6:56   19 Июля 2018
Весь мир

Израиль принял закон о еврейском характере государства

Израиль принял закон о еврейском характере государства

Израильские власти приняли закон о еврейском характере государства.

Одобренный правительством документ объявляет страну «национальным домом еврейского народа». В качестве государственного языка признается иврит.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в связи с принятием закона заявил, что только Израиль из всех стран Ближнего Востока уважает индивидуальные права всех своих граждан.

РИА «Новости» сообщают, что закон  вызвал несогласие арабского меньшинства, составляющего пятую часть населения страны. Несмотря на то, что они обладают равные правами с евреями, они часто жалуются на встречающуюся дискриминацию.

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Автор: Олег Королев
#израиль
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