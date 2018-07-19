Французская компания представила проект гибрида самолета и поезда

Akka Techonologies продемонстрировала проект гибрида самолета и поезда Link & Fly.

На опубликованной видеозаписи видно, как Link & Fly при посадке убирает крылья и продолжает путь как обычный поезд.

Представленный летательный аппарат сравним по размерам с Airbus A320. Его длина составляет 34 метра, высота - восемь, размах крыльев - 49 метров. Самолет способен вместить 160 пассажиров.

Компания надеется, что новый вид транспорта разгрузит транспортные пути и повысит привлекательность авиаперелетов. Пассажирам не нужно будет самостоятельно уезжать из аэропортов, которые зачастую находятся на окраинах.