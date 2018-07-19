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6:19   19 Июля 2018
Весь мир

При крушении вертолета в Таиланде погибли четыре человека

При крушении вертолета в Таиланде погибли четыре человека

На северо-востоке Таиланда при крушении частного вертолета погибли четыре человека, сообщает телеканал TNN 24.

Трагический инцидент произошел в минувшую среду. Вертолет рухнул на рисовое поле в провинции Кхонкэн.

В результате авиакатастрофы погибли командир воздушного судна, второй пилот и двое местных журналистов, которые намеревались подготовить материал о наводнениях в стране.

В начале июля сообщалось, что власти Таиланда массово закрывают туристические объекты. Длительность их закрытия зависит от погоды и состояния парков.

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Автор: Олег Королев
#вертолет #наводнения #таиланд
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