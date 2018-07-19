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6:05   19 Июля 2018
Россия

Правительство разрабатывает нормы по регулированию райдшеринга

Правительство разрабатывает нормы по регулированию райдшеринга

Правила совместных поездок на автомобиле, при которых попутчики компенсируют часть расходов, начали разрабатывать в российском правительстве.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо аппарата правительства в Минтранс сообщает, что вице-премьер Максим Акимов поручил министерству создать рабочую группу, которая займется урегулированием правовых отношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами расходов водителей (райдшеринг).

Издание отмечает, что предложение о регулировании райдшеринга поступило от французского сервиса BlaBlaCar, ранее столкнувшегося с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках.

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Автор: Олег Королев
#blablacar #райдшеринг #карпулинг
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