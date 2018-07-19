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5:48   19 Июля 2018
Россия

Число осадков в Чите побило абсолютный рекорд

Число осадков в Чите побило абсолютный рекорд

Число июльских осадков в Чите побило рекордные значения, сообщает региональный гидрометцентр.

С 1 по 18 июля в Чите выпало 268 миллиметров при месячной норме 104 миллиметра. Таким образом, был превышен абсолютный максимум за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд осадков был достигнут в 1980 и составлял 254 миллиметра.

На территории Забайкалья в среду наблюдались проливные дожди. В поселке Дарасун выпало 150 миллиметров за шесть с половиной часов, в поселке Оловянная – 92 миллиметра за три часа, в поселке Нижний Цасучей – 67 миллиметров за двенадцать часов.

В ряде районов разрушены мосты, из-за чего закрыто движение на нескольких участках дорог.

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Автор: Олег Королев
#наводнение #чита #осадки
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