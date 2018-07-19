Мы в соц.сетях:
Правительство разрабатывает нормы по регулированию райдшеринга

Правительство разрабатывает нормы по регулированию райдшеринга

 Число осадков в Чите побило абсолютный рекорд

Число осадков в Чите побило абсолютный рекорд
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

 Евродепутат рассказал, что изменит антироссийский политический курс Латвии

Евродепутат рассказал, что изменит антироссийский политический курс Латвии
Браудер прокомментировал обсуждение Трампом возможности его выдачи Москве

Браудер прокомментировал обсуждение Трампом возможности его выдачи Москве

 Глава ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу

Глава ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу
Правительство разрабатывает нормы по регулированию райдшеринга

Правительство разрабатывает нормы по регулированию райдшеринга

 Число осадков в Чите побило абсолютный рекорд

Число осадков в Чите побило абсолютный рекорд
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

 Евродепутат рассказал, что изменит антироссийский политический курс Латвии

Евродепутат рассказал, что изменит антироссийский политический курс Латвии
Браудер прокомментировал обсуждение Трампом возможности его выдачи Москве

Браудер прокомментировал обсуждение Трампом возможности его выдачи Москве

 Глава ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу

Глава ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу
5:20   19 Июля 2018
Россия

СМИ: Сеть федеральных дорог России планируется расширить

СМИ: Сеть федеральных дорог России планируется расширить

Протяженность федеральных трасс в России к 2031 году может увеличиться на треть, сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

По информации издания, до 2021 года будет осуществлено первое  расширение сети федеральных трасс - под управление ведомства будут переданы десять тысяч километров региональных дорог.

Ожидается, что до 2026 года в федеральное подчинение будет передано еще 5,4 тысяч километров трасс, до 2031 - еще 2,9 тысяч километров.

Передача дорог в ведение ведомства позволит их отремонтировать и улучшить качество.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#москва #росавтодор #федеральные трассы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...