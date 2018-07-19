СМИ: Сеть федеральных дорог России планируется расширить

Протяженность федеральных трасс в России к 2031 году может увеличиться на треть, сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

По информации издания, до 2021 года будет осуществлено первое расширение сети федеральных трасс - под управление ведомства будут переданы десять тысяч километров региональных дорог.

Ожидается, что до 2026 года в федеральное подчинение будет передано еще 5,4 тысяч километров трасс, до 2031 - еще 2,9 тысяч километров.

Передача дорог в ведение ведомства позволит их отремонтировать и улучшить качество.