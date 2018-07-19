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Браудер прокомментировал обсуждение Трампом возможности его выдачи Москве

Браудер прокомментировал обсуждение Трампом возможности его выдачи Москве

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5:00   19 Июля 2018
Весь мир

Браудер прокомментировал обсуждение Трампом возможности его выдачи Москве

Браудер прокомментировал обсуждение Трампом возможности его выдачи Москве

Руководитель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал идею о выдаче его России «чудовищной».

В эфире телеканала Fox News он заявил, что сама мысль о том, что президент США Дональд Трамп и Белый дом будут рассматривать его выдачу «чудовищна».

Бизнесмен заявил, что выдача патриотичных людей, которые «пытались поступать правильно», является чудовищной. По его мнению, администрация США должна была полностью исключить такую вероятность.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что Трамп намерен проконсультироваться со своими советниками о возможности допроса российской стороной ряда граждан США.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #браудер
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