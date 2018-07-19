ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал России выплатить около 2,5 миллиона евро молдавским фермерам, которые утратили доступ к землям на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

На сайте ЕСПЧ отмечается, что суд поддержал 1646 частных фермеров и три сельхозкомпании, которым России обязали выплатить компенсации от тысячи до 50 тысяч евро.

В ЕСПЧ считают, что ответчиком является Россия, несмотря на то, что вина за «незаконные действия» лежит на ПМР. По мнению суда, Москва должна возместить ущерб, поскольку без ее поддержки республики бы не существовало.

Вопрос с сельхозугодьями общей площадью 6,5 тысяч гектаров в Дубоссарском районе ПМР многие годы был спорным. Фермерам разрешили работать на угодьях лишь летом.