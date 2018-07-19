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 Глава ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу

Глава ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу
4:21   19 Июля 2018
Весь мир

Глава ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу

Глава ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу

Глава ФБР Кристофер Рэй сомневается в целесообразности участия американских следователей в допросах подозреваемых во вмешательстве в американские выборы россиян на территории России.

По словам, данную меру нужно оставить на усмотрение спецпрокурора по «российскому вмешательству» Роберта Мюллера.

Он отметил, что не отрицает возможной реализации метода. Рэй отмечает, что данный вопрос не находится в приоритете.

Российский лидер Владимир Путин после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что РФ может допустить американских представителей на допросы россиян, обвиняемых по делу о «российском вмешательстве». При этом подчеркивается, что это возможно только на условиях взаимности - если американская сторона допросит представителе спецслужб США, подозреваемых по делу фонда Браудера Hermitage Capital.

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Автор: Олег Королев
#глава фбр #российское вмешательство #кристофер рей
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