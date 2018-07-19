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4:01   19 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Евродепутат рассказал, что изменит антироссийский политический курс Латвии

Евродепутат рассказал, что изменит антироссийский политический курс Латвии

Латвия изменит отношение к России в случае, если улучшатся отношения Москвы и Вашингтона, заявил латвийский евродепутат Мирослав Митрофанов.

В интервью изданию Rubaltic он заявил, что для улучшений обеих стран потребуется  целый комплекс мероприятий, но самым важным определяющим фактором будет улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Парламентарий отмечает, что латышская политическая элита чувствует силу. По его мнению, многие будут удивлены, как русофобски настроенные жители Латвии поменяют свое отношение.

Также Митрофанов отметил, что Риге свойственно «прогибаться под сильных». По его словам, об этом свидетельствует 50-летний советский период, когда взаимодействие латышской элиты и Москвы было бесконфликтным.

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Автор: Олег Королев
#россия #латвия #евродепутат
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