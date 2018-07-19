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 Конгресс США рассмотрит законопроект о мерах против «Северного потока — 2»

Конгресс США рассмотрит законопроект о мерах против «Северного потока — 2»
3:41   19 Июля 2018
Весь мир

Конгресс США рассмотрит законопроект о мерах против «Северного потока — 2»

Конгресс США рассмотрит законопроект о мерах против «Северного потока — 2»

В Конгресс США внесен на рассмотрение законопроект, предполагающий введение санкций в отношении «Северного потока - 2».

Инициатором внесения документа стал сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо.

По его словам, закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с европейскими партнерами позволит избежать «политических манипуляций и принуждений» со стороны Москвы.

Также сенатор заявил, что законопроект повышает энергетическую безопасность членов НАТО в Европе, при этом предоставляя им американские энергоресурсы.

Барассо утверждает, что документ вводит санкции в отношении «Северного потока - 2», который будет поставлять природный газ из России в Германию.

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Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #конгресс сша #северный поток - 2
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