Конгресс США рассмотрит законопроект о мерах против «Северного потока — 2»
В Конгресс США внесен на рассмотрение законопроект, предполагающий введение санкций в отношении «Северного потока - 2».
Инициатором внесения документа стал сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо.
По его словам, закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с европейскими партнерами позволит избежать «политических манипуляций и принуждений» со стороны Москвы.
Также сенатор заявил, что законопроект повышает энергетическую безопасность членов НАТО в Европе, при этом предоставляя им американские энергоресурсы.
Барассо утверждает, что документ вводит санкции в отношении «Северного потока - 2», который будет поставлять природный газ из России в Германию.