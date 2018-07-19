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3:24   19 Июля 2018
Ближнее зарубежье

На Украине во Львовской области за взятку задержан мэра города

На Украине во Львовской области за взятку задержан мэра города

Украинские правоохранители задержали градоначальника города Сколе за взяточничество, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, Владимир Москаль работает мэром, несмотря на то, что был осужден в марте  на шесть с половиной лет за взятку. Апелляция переносится и он продолжает быть градоначальником.

Генпрокурор Украины отметил, что Москаль, «чтобы не потерять навыки», вновь решил неправомерно потребовать 68,7 тысяч гривен.

В феврале мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в киевском аэропорту Борисполь. Градоначальник подозревается в присвоении денежных средств местного бюджета.

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Автор: Олег Королев
#взятка #украина #мэр
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