На Украине во Львовской области за взятку задержан мэра города

Украинские правоохранители задержали градоначальника города Сколе за взяточничество, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, Владимир Москаль работает мэром, несмотря на то, что был осужден в марте на шесть с половиной лет за взятку. Апелляция переносится и он продолжает быть градоначальником.

Генпрокурор Украины отметил, что Москаль, «чтобы не потерять навыки», вновь решил неправомерно потребовать 68,7 тысяч гривен.

В феврале мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в киевском аэропорту Борисполь. Градоначальник подозревается в присвоении денежных средств местного бюджета.