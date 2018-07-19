США рассматривают три предложения по итогам встречи Трампа и Путина

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что по итогам встречи президентов США и России Вашингтон изучает три предложения.

На сайте Госдепартамента отмечается, что в их числе - создание рабочей группы высокого уровня с представителями бизнеса из обеих стран.

Также поступило предложение создать экспертный совет, в который войдут американские и российские политологи, дипломаты и экс-дипломаты, а также бывшие военные чиновники. Науэрт отмечает, что данная концепция не нова, поскольку США и СССР создавали много лет назад нечто похожее.

Представитель Госдепа также рассказала, что поступило предложение чаще проводить встречи Совета национальной безопасности США с российским СБ для обсуждения последующих встреч.