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3:04   19 Июля 2018
Весь мир

США рассматривают три предложения по итогам встречи Трампа и Путина

США рассматривают три предложения по итогам встречи Трампа и Путина

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что по итогам встречи президентов США и России Вашингтон изучает три предложения.

На сайте Госдепартамента отмечается, что в их числе - создание рабочей группы высокого уровня с представителями бизнеса из обеих стран. 

Также поступило предложение создать экспертный совет, в который войдут американские и российские политологи, дипломаты и экс-дипломаты, а также бывшие военные чиновники. Науэрт отмечает, что данная концепция не нова, поскольку США и СССР создавали много лет назад нечто похожее.

Представитель Госдепа также рассказала, что поступило предложение чаще проводить встречи Совета национальной безопасности США с российским СБ для обсуждения последующих встреч.

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Автор: Олег Королев
#госдеп #российско-американские отношения #науэрт
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