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2:46   19 Июля 2018
Весь мир

В Турции спустя два года завершилось действие режима ЧП

В Турции спустя два года завершилось действие режима ЧП

Введенный два года назад в Турции режим чрезвычайного происшествия перестал действовать, сообщает агентство Anadolu.

Режим ЧП завершился в четверг, 01:00 по местному времени (совпадает с московским).

Накануне пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что режим может быть возобновлен при возникновении террористической угрозы.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки госпереворота в июле 2016 года на три месяца. Позже он продлевался семь раз. Оппозиция критиковала продление режима, поскольку он якобы угрожал правам и свободам граждан.

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Автор: Олег Королев
#турция #госпереворот #режим чп
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