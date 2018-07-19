В Турции спустя два года завершилось действие режима ЧП

Введенный два года назад в Турции режим чрезвычайного происшествия перестал действовать, сообщает агентство Anadolu.

Режим ЧП завершился в четверг, 01:00 по местному времени (совпадает с московским).

Накануне пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что режим может быть возобновлен при возникновении террористической угрозы.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки госпереворота в июле 2016 года на три месяца. Позже он продлевался семь раз. Оппозиция критиковала продление режима, поскольку он якобы угрожал правам и свободам граждан.