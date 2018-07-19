Советник президента Франции избил протестующего на митинге в Париже

Близкий советник французского лидера Эммануэля Макрона избил манифестанта входе первомайской демонстрации, сообщает Monde.

Газета располагает видеозаписью нападения. По данным издания, Александр Бенналя в шлеме напал на молодого человека во время манифестации на парижской площади Контрэскарп. При этом полицейским он не являлся.

В ролике видно, как человек шлеме сваливает юношу на землю, наносит удары и затем быстро уходит.

Руководитель аппарата Макрона Патрик Строда признал, что человеком в опубликованной видеозаписи является Бенналь, который курировал вопросы безопасности во время предвыборной кампании. Строд отметил, что после инцидента президент Франции на две недели отстранил помощника от выполнения обязанностей.

На данный момент Бенналь отвечает за безопасность на мероприятиях, организованных в Елисейском дворце.