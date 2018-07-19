США официально объявили о старте расследования по импорту урана

Американское министерство торговли в среду начало расследование по поставкам урана в США, сообщает ведомство.

Глава министерства Уилбор Росс отмечает, что производство урана в США, необходимое для поддержания военной мощи и поставок электроэнергии, снизилось с 49 процентов до пяти.

Подчеркивается, что в этой связи бюро промышленности и безопасности Минторга США проведет полное и прозрачное расследование, в ходе которого выяснится, угрожает ли импорт урана национальной безопасности.

Также в американском министерстве добавили, что данное решение станет ответным на прошение, поданное двумя компаниями из США, занимающимся производством урана, и принято после консультации с заинтересованными промышленниками, конгрессменами, членами министерства бороны, министерства энергетики и прочих партнеров Белого дома.