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1:43   19 Июля 2018
Весь мир

Постпред США назвала провальным СПЧ ООН

Постпред США назвала провальным СПЧ ООН

Американский постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Совет по правам человека ООН является основным провалом всемирной организации.

Соответствующее заявление Хейли сделала в ходе выступления, посвященного выходу американской стороны из СПЧ. 

По ее словам, с момента вступления ее в должность и до текущего момента в состав членов СПЧ входят «самые большие нарушители прав человека»: Китай, Венесуэла и Куба.

Также Хейли уверена, что Совет игнорирует «преступления режимов» на Кубе, в Зимбабве и в КНР. Она отметила, что считает СПЧ главным провалом всемирной организации.

В июне Вашингтон официально уведомил генсека ООН о выходе из состава СПЧ.

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Автор: Олег Королев
#спч оон #никки хейли
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