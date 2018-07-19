Постпред США назвала провальным СПЧ ООН

Американский постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Совет по правам человека ООН является основным провалом всемирной организации.

Соответствующее заявление Хейли сделала в ходе выступления, посвященного выходу американской стороны из СПЧ.

По ее словам, с момента вступления ее в должность и до текущего момента в состав членов СПЧ входят «самые большие нарушители прав человека»: Китай, Венесуэла и Куба.

Также Хейли уверена, что Совет игнорирует «преступления режимов» на Кубе, в Зимбабве и в КНР. Она отметила, что считает СПЧ главным провалом всемирной организации.

В июне Вашингтон официально уведомил генсека ООН о выходе из состава СПЧ.