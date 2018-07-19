Трамп: Черногория способна втянуть НАТО в Третью мировую войну
Американский президент Дональд Трамп рассказал о причинах, благодаря которым Черногория может втянуть НАТО в Третью мировую войну.
В ходе интервью Fox News Трамп отметил «агрессивность» жителей страны. По его мнению, Черногория является крошечной страной с «крайне агрессивным народом».
Также трамп усомнился в необходимости коллективной обороны стран-членов НАТО, предусмотренной пятой статьей Североатлантического договора.
Черногория стала членом Североатлантического альянса в июне минувшего года. При этом значительная часть жителей республики выступала против присоединения к НАТО,