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Российские военные отправились в КНР для участия в соревнованиях

Российские военные отправились в КНР для участия в соревнованиях

 Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве
Украина начала производство боеприпасы по стандартам НАТО

Украина начала производство боеприпасы по стандартам НАТО

 Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»

Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»
Советник президента Франции избил протестующего на митинге в Париже

Советник президента Франции избил протестующего на митинге в Париже

 США официально объявили о старте расследования по импорту урана

США официально объявили о старте расследования по импорту урана
1:22   19 Июля 2018
Весь мир

Трамп: Черногория способна втянуть НАТО в Третью мировую войну

Трамп: Черногория способна втянуть НАТО в Третью мировую войну

Американский президент Дональд Трамп рассказал о причинах, благодаря которым Черногория может втянуть НАТО в Третью мировую войну.

В ходе интервью Fox News Трамп отметил «агрессивность» жителей страны. По его мнению, Черногория является крошечной страной с «крайне агрессивным народом».

Также трамп усомнился в необходимости коллективной обороны стран-членов НАТО, предусмотренной пятой статьей Североатлантического договора.

Черногория стала членом Североатлантического альянса в июне минувшего года. При этом значительная часть жителей республики выступала против  присоединения к НАТО,

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Автор: Олег Королев
#нато #трамп #черногория
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