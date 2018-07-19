Украина начала производство боеприпасы по стандартам НАТО

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев начал производство боеприпасов по стандартам Североатлантического альянса.

Под опубликованной на странице Порошенко в Facebook видеозаписи со сборкой боеприпасов сообщается, что госконцерн «Укроборонпром» производит их для автоматического гранатомета ПГОФ-40.

Глава Украины отмечает, что инженеры завода работают над модернизацией технологического процесса и увеличением объемов производства.

Ранее сообщалось, что при разрыве нового украинского миномета на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять человек получили ранения.