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Украина начала производство боеприпасы по стандартам НАТО

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0:56   19 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украина начала производство боеприпасы по стандартам НАТО

Украина начала производство боеприпасы по стандартам НАТО

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев начал производство боеприпасов по стандартам Североатлантического альянса.

Под опубликованной на странице Порошенко в Facebook видеозаписи со сборкой боеприпасов сообщается, что госконцерн «Укроборонпром» производит их для автоматического гранатомета ПГОФ-40.

Глава Украины отмечает, что инженеры завода работают над модернизацией технологического процесса и увеличением объемов производства.

Ранее сообщалось, что при разрыве нового украинского миномета на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять человек получили ранения. 

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Автор: Олег Королев
#украина #нато #боеприпасы #гранатамет
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