Белый дом следит за ситуацией вокруг Марии Бутиной

Американская сторона отслеживает ситуацию вокруг задержанной в США российской гражданки Марии Бутиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, СМИ уделяют данному делу слишком много внимания. Сандерс отметила большое количество «массовой истерии», связанной с попыткой связать Бутину с работником Белого дома.

Пресс-секретарь отметила, что это доказывает многочисленные преувеличения и желание поставить под сомнение всё, что делает американский лидер.

Ранее Федеральный кружной суд Вашингтона постановил арестовать Бутину. Россиянку задержали в понедельник за якобы имевшую место деятельность в качестве агента. Бутина настаивает на своей невиновности, тогда как МИД РФ назвал ситуацию с Бутиной политическим заказом.