Мы в соц.сетях:
Российские военные отправились в КНР для участия в соревнованиях

Российские военные отправились в КНР для участия в соревнованиях

 Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве
Украина начала производство боеприпасы по стандартам НАТО

Украина начала производство боеприпасы по стандартам НАТО

 Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»

Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»
Трамп: Черногория способна втянуть НАТО в Третью мировую войну

Трамп: Черногория способна втянуть НАТО в Третью мировую войну

 Белый дом следит за ситуацией вокруг Марии Бутиной

Белый дом следит за ситуацией вокруг Марии Бутиной
Российские военные отправились в КНР для участия в соревнованиях

Российские военные отправились в КНР для участия в соревнованиях

 Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве
Украина начала производство боеприпасы по стандартам НАТО

Украина начала производство боеприпасы по стандартам НАТО

 Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»

Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»
Трамп: Черногория способна втянуть НАТО в Третью мировую войну

Трамп: Черногория способна втянуть НАТО в Третью мировую войну

 Белый дом следит за ситуацией вокруг Марии Бутиной

Белый дом следит за ситуацией вокруг Марии Бутиной
0:36   19 Июля 2018
Весь мир

Белый дом следит за ситуацией вокруг Марии Бутиной

Белый дом следит за ситуацией вокруг Марии Бутиной

Американская сторона отслеживает ситуацию вокруг задержанной в США российской гражданки Марии Бутиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, СМИ уделяют данному делу слишком много внимания. Сандерс отметила большое количество «массовой истерии», связанной с попыткой связать Бутину с работником Белого дома. 

Пресс-секретарь отметила, что это доказывает многочисленные преувеличения и желание поставить под сомнение всё, что делает американский лидер.

Ранее Федеральный кружной суд Вашингтона постановил арестовать Бутину. Россиянку задержали в понедельник за якобы имевшую место деятельность в качестве агента. Бутина настаивает на своей невиновности, тогда как МИД РФ назвал  ситуацию с Бутиной политическим заказом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#белый дом #сара сандерс #мария бутина
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...