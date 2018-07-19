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0:18   19 Июля 2018
Весь мир

Трамп верит в угрозу «российского вмешательства» в будущие выборы в США

Трамп верит в угрозу «российского вмешательства» в будущие выборы в США

Президент США Дональд Трамп верит в возможность вмешательства Москвы в выборы, сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она заявила, что Вашингтон предпринимает шаги с целью убедиться, чтобы Россия «не сможет сделать это вновь».

По словам Сандрес, американский лидер Дональд Трамп полагает, что РФ якобы заинтересована в повторном вмешательстве в выборы.

При этом ранее комментируя «российское вмешательство» в выборы осенью 2016 Трамп отметил, что считает свою страну мишенью Москвы.

В понедельник по итогам российско-американского саммита в столице Финляндии президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии фактов в деле о вмешательстве Москвы в выборы в США. Он отметил, что в данном вопросе нужно опираться не на текущие интepесы политических сил, а на факты.

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Автор: Олег Королев
#трамп #российское вмешательство #американские выборы
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