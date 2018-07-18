Российские военные отправились в КНР для участия в соревнованиях

Команда российских военных инженеров вылетела в Китай, чтобы принять участие в международном этапе конкурса «Безопасный маршрут».

Об этом в среду журналистам рассказали в Министерстве обороны РФ. Делегацию возглавил глава отдела боевой подготовки инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации Владислав Верясов.

Международные соревнования планируется провести на вооружении, военной и специальной технике, а также средствах инженерного вооружения, которые находятся в настоящее время на снабжении китайской армии.