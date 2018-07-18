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23:50   18 Июля 2018
Россия

Российские военные отправились в КНР для участия в соревнованиях

Российские военные отправились в КНР для участия в соревнованиях

Команда российских военных инженеров вылетела в Китай, чтобы принять участие в международном этапе конкурса «Безопасный маршрут».

Об этом в среду журналистам рассказали в Министерстве обороны РФ. Делегацию возглавил глава отдела боевой подготовки инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации Владислав Верясов.

Международные соревнования планируется провести на вооружении, военной и специальной технике, а также средствах инженерного вооружения, которые находятся в настоящее время на снабжении китайской армии.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #китай #военные #соревнования
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