Сенатор от американского штата Вайоминг Джон Баррассо внес в конгресс проект закона о санкционных мерах против «Северного потока — 2».

Соответствующие данные приводятся в заявлении сенатора, которое появилось на его официальном сайте. Он отметил, что документ предоставит членам Североатлантического альянса избежать вероятного «политического принуждения и манипуляций со стороны Москвы».

Сенатор заявил, что соответствующий законопроект о сотрудничестве в области энергетической безопасности с европейскими союзниками США повышает энергетическую безопасность стран-членов НАТО, предоставив этим государствам стабильные и надежные энергоресурсы США. Политик также предлагает ввести ограничительные меры в отношении газопровода «Северный поток — 2», который будет поставлять газ из России в ФРГ.