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Проект о санкциях против «Северного потока — 2» внесли на рассмотрение в конгресс США

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23:14   18 Июля 2018
Весь мир

Проект о санкциях против «Северного потока — 2» внесли на рассмотрение в конгресс США

Проект о санкциях против «Северного потока — 2» внесли на рассмотрение в конгресс США

Сенатор от американского штата Вайоминг Джон Баррассо внес в конгресс проект закона о санкционных мерах против «Северного потока  — 2».

Соответствующие данные приводятся в заявлении сенатора, которое появилось на его официальном сайте. Он отметил, что документ предоставит членам Североатлантического альянса избежать вероятного «политического принуждения и манипуляций со стороны Москвы».

Сенатор заявил, что соответствующий законопроект о сотрудничестве в области энергетической безопасности с европейскими союзниками США повышает энергетическую безопасность стран-членов НАТО, предоставив этим государствам стабильные и надежные энергоресурсы США. Политик также предлагает ввести ограничительные меры в отношении газопровода «Северный поток — 2», который будет поставлять газ из России в ФРГ.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #политика #северный поток - 2
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