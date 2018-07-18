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 Вашингтон счел обвинения РФ по делу Браудера абсурдными

Вашингтон счел обвинения РФ по делу Браудера абсурдными
Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

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 Вашингтон счел обвинения РФ по делу Браудера абсурдными

Вашингтон счел обвинения РФ по делу Браудера абсурдными
23:04   18 Июля 2018
Весь мир

Вашингтон счел обвинения РФ по делу Браудера абсурдными

Вашингтон счел обвинения РФ по делу Браудера абсурдными

Утверждения Москвы о причастности к преступлениям американских граждан, которых Москва хотела бы допросить по делу Уильяма Браудера, являются абсурдными. Такое заявление официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в беседе с журналистами.

«Российские утверждения абсолютно абсурдны»,  — сообщила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин после беседы с лидером США в Хельсинки заявил, что РФ может допустить представителей Соединенных Штатов на допросы граждан России, которых Вашингтон обвиняет в совершении преступлений. Однако, отметил Путин, Москва пойдет на такой шаг на условиях взаимности — если в Соединенных Штатах допросят представителей местных спецслужб, которых подозревают по делу фонда Браудера Hermitage Capital.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #рф #политика #дело браудера
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