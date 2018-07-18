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22:54   18 Июля 2018
Весь мир

Россию беспокоит возможность столкновения между Ираном и Израилем в Сирии

Россию беспокоит возможность столкновения между Ираном и Израилем в Сирии

Россия обеспокоена возможными военными столкновениями иранских и израильских сил на территории Сирии. Страна делает все возможное, чтобы не допустить конфликта.

 Об этом заявил посол РФ в Иране Леван Джагарян. В интервью газете «Коммерсантъ» Джагарян напомнил, что присутствие Ирана на территории Сирии является законным. Иранские войска находятся там, так же как и российские военные, по приглашению правительства Сирийской Арабской Республики для участия в операции по уничтожению террористов. Поскольку коллизии иногда действительно возникают, Россия обеспокоены возможностью военной столкновения между иранскими и израильскими силами в Сирии, добавил посол. По его словам, РФ «делает все возможное», чтобы избежать разрастания конфликта. 

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #политика #весь мир
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