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22:32   18 Июля 2018
Весь мир

Более семи тысяч человек покинули сирийскую провинцию Идлиб

Более семи тысяч человек покинули сирийскую провинцию Идлиб

Более семи тысяч мирных граждан покинули сирийские населенные пункты Фуа и Кефрая в провинции Идлиб, осажденные сирийскийми боевиками. Это произошло по договоренности России, Ирана и Сирии с лидерами незаконных вооруженных формирований.

Информацию сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. Он передал, что представители российской и иранской стороны во взаимодействии с правительством Сирии договорились с лидерами незаконных вооруженных группировок об эвакуации мирного населения. Всего населенные пункты покинули около семи тысяч человек

 

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #весь мир
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