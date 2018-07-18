Более семи тысяч человек покинули сирийскую провинцию Идлиб

Более семи тысяч мирных граждан покинули сирийские населенные пункты Фуа и Кефрая в провинции Идлиб, осажденные сирийскийми боевиками. Это произошло по договоренности России, Ирана и Сирии с лидерами незаконных вооруженных формирований.

Информацию сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. Он передал, что представители российской и иранской стороны во взаимодействии с правительством Сирии договорились с лидерами незаконных вооруженных группировок об эвакуации мирного населения. Всего населенные пункты покинули около семи тысяч человек