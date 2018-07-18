Российский посол сообщил о достигнутых договоренностях на саммите Путина и Трампа

На переговорах глав Российской Федерации и Соединенных Штатов были достигнуты важные устные договоренности.

Об сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов сообщил о том, что присутствовал на части переговоров политиков. Первая полноформатная встреча политиков состоялась в понедельник в финской столице.

Президенты сначала более двух часов общались наедине, после чего делегации пообедали в расширенном составе, а после ответили на вопросы представителей СМИ. По результатам встречи главы двух государств сообщили о заинтересованности в улучшении отношений США и РФ.