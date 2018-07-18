Мы в соц.сетях:
Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

 ЕС согласовывает новые санкции из-за Крымского моста

ЕС согласовывает новые санкции из-за Крымского моста
Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»

Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»

 СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа
Проект о санкциях против «Северного потока — 2» внесли на рассмотрение в конгресс США

Проект о санкциях против «Северного потока — 2» внесли на рассмотрение в конгресс США

 Вашингтон счел обвинения РФ по делу Браудера абсурдными

Вашингтон счел обвинения РФ по делу Браудера абсурдными
Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

 ЕС согласовывает новые санкции из-за Крымского моста

ЕС согласовывает новые санкции из-за Крымского моста
Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»

Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»

 СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа
Проект о санкциях против «Северного потока — 2» внесли на рассмотрение в конгресс США

Проект о санкциях против «Северного потока — 2» внесли на рассмотрение в конгресс США

 Вашингтон счел обвинения РФ по делу Браудера абсурдными

Вашингтон счел обвинения РФ по делу Браудера абсурдными
22:30   18 Июля 2018
Весь мир

Российский посол сообщил о достигнутых договоренностях на саммите Путина и Трампа

Российский посол сообщил о достигнутых договоренностях на саммите Путина и Трампа

На переговорах глав Российской Федерации и Соединенных Штатов были достигнуты важные устные договоренности.

Об сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов сообщил о том, что присутствовал на части переговоров политиков. Первая полноформатная встреча политиков состоялась в понедельник в финской столице.

Президенты сначала более двух часов общались наедине, после чего делегации пообедали в расширенном составе, а после ответили на вопросы представителей СМИ. По результатам встречи главы двух государств сообщили о заинтересованности в улучшении отношений США и РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #путин #рф #политика #трамп
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...