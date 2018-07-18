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Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

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Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

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21:48   18 Июля 2018
Россия

Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

Автомобили Росгвардии не нарушают правила дорожного движения даже при движении по экстренным вызовам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом в Росгвардии пояснили, что включенные звуковые сигналы и проблесковый маячок позволяют сотрудникам ведомства парковаться под запрещающими стоянку знаками и двигаться на высокой скорости.

Постановлением правительства от 6 июля, для служебных автомобилей предусмотрена новая окраска: серыая с рубиново-красными полосами, надписью «Росгвардия» и гербом ведомства. Для автомобилей вневедомственной охраны Росгвардии: белый либо серый, синие полосы, надпись «Полиция» и герб ведомства. Презентация транспорта в новой окраске прошла на автодроме дивизии им. Дзержинского в Балашихе.

В пресс-службе пояснили, что некоторые СМИ неверно интерпретировали пункт 3.1. ПДД и применение специальных сигналов. В Росгвардии подчеркнули, что водители служебных автомобилей ведомства, выполняя неотложные служебные задания, строго соблюдают ПДД, следуя с включенными маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #росгвардия #общество #пдд
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