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22:09   18 Июля 2018
Весь мир

МИД Греции: Постоянное неуважение России к стране должно прекратиться

МИД Греции: Постоянное неуважение России к стране должно прекратиться

МИД Греции, комментируя брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, обвинило ведомство в постоянном неуважении к Греции, а также во вмешательстве во внутренние дела.

Так греческий МИД прокомментировал высылку двух российских дипломатов и запрет въезда на территорию Греции еще двум гражданам РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 18 июля, заявила, что высылка дипломатов РФ из Греции не останется без последствий. Она уверена, в России понимают необходимость Греции общаться с Россией, не страдая от подлых провокаций, в которые, к сожалению, втянули Афины.

В сообщении МИД Греции говорится, что сегодняшние заявления представителя МИД России — пример отсутствия понимания современного мира, в котором любые государства, независимо от их размера, имеют возможность самостоятельно осуществлять свою внешнюю политику. Из-за этой негативной логики четыре российских гражданина совершили действия, приведшие к их высылке или запрету на въезд в страну, утверждает ведомство.

Греческий МИД убежден, что власти РФ знали о ситуации. По его заявлению Греция стремилась разграничить действия этих граждан и официальную внешнюю политику России. Афины заявили, что сегодняшним заявлением МИД РФ демонстрируют желание легализовать эти незаконные действия. МИД Греции опроверг заявления о том, что решение выслать дипломатов принималось под чужим давлением.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #греция #весь мир
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