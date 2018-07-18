Власти Колумбии задержали подозреваемого в похищении и убийстве журналистов

Подозреваемый в похищении группы журналистов из Эквадора был пойман в департаменте Нариньо. По данным портала Tiempo, задержанный носил прозвище Черри.

Колумбийская полиция считает, что именно Черри остановил машину с журналистов в районе Матахе в Эквадоре, а после переправил их в Колумбию.

Двоих журналистов издания Comercio и их водителя похитили в конце марта. В апреле президент Эквадора Ленин Морено сообщил об их гибели. Правоохранители Эквадора заявили о причастности к преступлению Вальтера Патрисио Арисалы по прозвищу Гуачо — главаря банды, которая с января ведет подрывную деятельность в провинции Эсмеральдас.

За информацию о местонахождении Гуачо власти Эквадора предложили награду в 100 тысяч долларов, еще больше — около 150 тысяч — предлагала Колумбия, так как бандиты действуют и на ее территории.

В конце июня тела журналистов были доставлены в Эквадор.