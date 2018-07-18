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 ЕС согласовывает новые санкции из-за Крымского моста

ЕС согласовывает новые санкции из-за Крымского моста
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21:21   18 Июля 2018
Россия

ЕС согласовывает новые санкции из-за Крымского моста

ЕС согласовывает новые санкции из-за Крымского моста

Евросоюз готовит новые санкционные списки в рамках ограничительных мер, связанных со строительством Крымского моста. Информацию сообщил РИА Новости в среду источник в структурах ЕС. 

Согласно источнику, новые ограничительные меры в отношении действий, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины, согласованы послами Евросоюза на заседании комитета постпредов стран ЕС в среду. Таким образом, источник ответил на вопрос о возможности в ЕС расширить санкции из-за строительства моста через Керченский пролив. Он также уточнил, что решение подтвердится Советом ЕС на более позднем этапе.

На саммите ЕС-Украина, прошедшем 9 июля, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз продолжит настаивать на полном выполнении Минских соглашений и придерживаться санкционной политики. Это касается и строительства моста через Керченский пролив, а также проведения крымских выборов.

По словам Туска, список визовых запретов расшился после проведения выборов президента на полуострове и строительства моста через Керченский пролив без согласия на то Украины.

Отношения России стран Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Обвинив Россию во вмешательстве, Европа ввела против нее санкции. Приняв ответные меры, Москва взяла курс на импортозамещение, заявляя, что использование языка санкций контрпродуктивно. РФ неоднократно отмечала, что не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом Минских соглашений.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #крым #санкции
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