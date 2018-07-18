Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»

Глава администрации Днепра Борис Филатов пообещал, что уволит всех директоров школ, замеченных в «любви к сопредельному государству». Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что в 2014 года собирал досье на педагогов.

«На третий год своей каденции я дождался», — написал мэр.

Филатов пояснил, чего именно он дождался. Дело в том, что гуманитарный департамент Днепра начал проводить конкурсы на новые назначения директоров школ. Он пообещал, что замеченные в «любви к сопредельному государству» директора будут уволены или не приняты. При этом чиновник посоветовал таким педагогам вообще не подавать заявки на конкурс.

Мэр пообещал, что санкции против директоров будут применены «юридически безукоризненно". Позднее среди поставивших «лайк» посту Филатова был замечен глава МВД Украины Арсен Аваков.