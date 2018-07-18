Посол РФ сообщил о скором освобождении юга Сирии

Ликвидация террористических группировок в южных регионах Сирии — вопрос нескольких недель или даже дней.

Соответствующее заявление сделал посол России в Сирии Александр Кинщак в эфире телевизионного канала «Россия-24».

Дипломат отметил, что этим летом стартовала контртеррористическая операция на юго-западе страны, которая успешно ведется и уже близка к завершению. Зачистка территорий от боевиков происходит очень быстро. В том случае, если удастся сохранить заданный темп, то в ближайшей перспективе САР может быть освобождена, добавил Кинщак.