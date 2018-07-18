Трамп: Более жесткого к России президента, чем я, никогда не было

Президент США Дональд Трамп заявил, что является «самым жестким» президентом Америки по отношению к России, и этот факт не может устраивать президента РФ Владимира Путина.

Американский лидер произнес такие слова журналистам перед началом заседания своего кабинета в Белом доме.

«Посмотрите на цифры, посмотрите, что мы сделали, посмотрите на санкции, на послов, которых там нет, на то, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии», — сказал Трамп.

Телеканал CNN продемонстрировал общение президента со своей группой журналистов. Трамп подчеркнул, что Путин «не рад и не должен быть рад», поскольку настолько жесткого в отношении к России президента еще не было. Первая полноформатная встреча глав государств РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа произошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала беседовали тет-а-тет более двух часов, а после этого часть делегации ответили на вопросы журналистов. Итогом встречи стало заявление лидеров о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.