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20:21   18 Июля 2018
Весь мир

Итальянцы считают Путина «лидером будущего» — данные опроса

Итальянцы считают Путина «лидером будущего» — данные опроса

В Италии президента РФ Владимира Путина считают «лидером будущего». Об этом свидетельствуют результаты исследования «Карта слов», проведенного организацией Демос-Кооп.

Отчет об исследовании опубликовала газета «La Repubblica». Исследование включало в себя раздел «Видение будущего», который, по замыслу аналитиков, должен отражать мнение участников опроса в отношении перспектив международной политики. Как сообщает газета, самым близким для себя народом большинство итальянцев считают испанцев. На втором месте — россияне. Наиболее же острые отношения, по мнению большинства опрошенных, у Италии сложились с Францией. Охлаждение отношения к французам вызвано позицией Парижа по поводу мигрантов.

Наиболее уважаемым политиком-лидером государства итальянцы считают канцлера ФРГ Ангелу Меркель. При этом «лидером будущего» большинство респондентов назвали Владимира Путина. Его американский коллега Дональд Трамп совершенно не пользуется у итальянцев популярностью. При этом они считают, что именно российский и американский президенты сейчас играют главные роли в Европе, в то время как европейским лидерам отводится роль сторонних наблюдателей.

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #италия #политика #весь мир #демос-кооп
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