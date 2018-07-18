США не являются «мишенью для России», заявил Трамп

Президент США отрицательно ответил на вопрос представителей СМИ о том, продолжает ли российская сторона вмешиваться в дела Соединенных Штатов.

«Нет», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, являются ли США «мишенью для России».

Западные телеканалы транслировали отрывки из пресс-конференции политика. Трамп также заявил, что в настоящее время Вашингтон действует лучше, вероятно, чем кто-либо в отношении России.

Напомним, ряд американских политиков обвиняют РФ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Доказательств этому приведено не было. Москва обвинения решительно отрицает.