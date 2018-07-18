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Машины Росгвардии соблюдают ПДД даже экстренном вызове, завили в ведомстве

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 ЕС согласовывает новые санкции из-за Крымского моста

ЕС согласовывает новые санкции из-за Крымского моста
Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»

Мэр Днепра пообещал уволить всех директоров школ, которые «любят Россию»

 СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа
Посол РФ сообщил о скором освобождении юга Сирии

Посол РФ сообщил о скором освобождении юга Сирии

 Власти Колумбии задержали подозреваемого в похищении и убийстве журналистов

Власти Колумбии задержали подозреваемого в похищении и убийстве журналистов
20:19   18 Июля 2018
Весь мир

США не являются «мишенью для России», заявил Трамп

США не являются «мишенью для России», заявил Трамп

Президент США отрицательно ответил на вопрос представителей СМИ о том, продолжает ли российская сторона вмешиваться в дела Соединенных Штатов.

«Нет»,  — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, являются ли США «мишенью для России».

Западные телеканалы транслировали отрывки из пресс-конференции политика. Трамп также заявил, что в настоящее время Вашингтон действует лучше, вероятно, чем кто-либо в отношении России.

Напомним, ряд американских политиков обвиняют РФ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Доказательств этому приведено не было. Москва обвинения решительно отрицает.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #рф #политика #трамп #весь мир
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