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СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
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20:03   18 Июля 2018
Весь мир

Лоукостер Ryanair отменит 600 рейсов из-за забастовки пилотов

Лоукостер Ryanair отменит 600 рейсов из-за забастовки пилотов

Бюджетная авиакомпания (лоукостер) Ryanair сообщила об отмене около 600 рейсов в среду и в четверг на следующей неделе по причине забастовки пилотов. Об этом говорится в заявлении компании.

Рейсы должны были следовать по маршрутам в Испани, Португалию и Бельгию и обратно. Отмены рейсов затронут около 12% пассажиров компании. Пассажиры получили рекомендации об альтернативных маршрутах в период семи дней перед и после 25 и 26 июля.

Ryanair — крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер. Работает в 33 странах на более 1,8 тысячи направлений. Штат компании около 11,5 тысячи человек. Ранее компания уже заявляла, что будет вынуждена отменить 24 рейса между Британией и Ирландией в пятницу по той же причине. Компания отменяла рейсы и неделей ранее.

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Автор: Вячеслав Каширин
#забастовка #общество #весь мир #ryanair
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