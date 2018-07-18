Лоукостер Ryanair отменит 600 рейсов из-за забастовки пилотов

Бюджетная авиакомпания (лоукостер) Ryanair сообщила об отмене около 600 рейсов в среду и в четверг на следующей неделе по причине забастовки пилотов. Об этом говорится в заявлении компании.

Рейсы должны были следовать по маршрутам в Испани, Португалию и Бельгию и обратно. Отмены рейсов затронут около 12% пассажиров компании. Пассажиры получили рекомендации об альтернативных маршрутах в период семи дней перед и после 25 и 26 июля.

Ryanair — крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер. Работает в 33 странах на более 1,8 тысячи направлений. Штат компании около 11,5 тысячи человек. Ранее компания уже заявляла, что будет вынуждена отменить 24 рейса между Британией и Ирландией в пятницу по той же причине. Компания отменяла рейсы и неделей ранее.